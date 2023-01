Ça grogne chez le troisième âge : une marche des retraités, veufs et veuves annoncée pour ce 14 janvier L'association des retraités, veufs, veuves et orphelins du Sénégal (Arvvos) hausse le ton. Selon « L’As », ils déplorent entre autres, la gestion de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, (Ipres) en indexant particulièrement le Conseil d'administration.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Janvier 2023 à 16:10 | | 0 commentaire(s)|

D’ailleurs, ces retraités envisagent de marcher le 14 janvier prochain dans les rues de Dakar. D’après le journal, ils réclament le toilettage des textes, l’audit de l'Ipres et l'intégration des retraités dans le conseil d'administration par voie délibérative.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook