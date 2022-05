Caisse des Dépôts et Consignations : ouverture exceptionnellement des guichets ce samedi 07 mai 2022 pour les législatives La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) informe les responsables des partis politiques et coalitions de partis légalement constitués ainsi que ceux des entités regroupant des personnes indépendantes qu’en perspective des élections législatives du 31 juillet 2022, ses guichets resteront ouverts exceptionnellement le samedi 07mai 2022, de 09 hà17 het le dimanche 08 mai 2022,de 09h à minuit, notamment pour la délivrance des attestations.

Dans le communiqué reçu, la CDC rappelle que cette caution, dont le montant est fixé à quinze millions (15.000.000) de Francs CFA par arrêté du Ministre de l’Intérieur, ne peut être versée que par le biais d’un chèque de banque, conformément aux dispositions du code électoral.



A la réception du chèque de banque, une quittance est délivrée au mandataire. C’est seulement après encaissement effectif du chèque de banque par la CDC que l’attestation de confirmation d’encaissement est délivrée.



Pour toute information complémentaire, appeler au 33 859 23 47 ou au 77 341 27 95





Adresse de la Caisse des Dépôts et Consignations : 9927 Amitié 3 VDN, à côté du SAMU National et en face du Poste de santé de Mermoz



