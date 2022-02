Calculs politiques : Le rapprochement Macky-Wade vus par des analystes Les négociations secrètes entre Macky Sall et Abdoulaye Wade avaient abouti à une réconciliation officielle. Les deux hommes auront-ils trouvé un compromis sur le cas Karim Wade ? C'est la grande interrogation.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Février 2022 à 09:33 | | 0 commentaire(s)|

Le stade du Sénégal nouvellement construit à Diamniadio portera le nom de Me Abdoulaye Wade. L'ancien président qui avait refusé pour l'aéroport Blaise Diagne cette fois ci très enthousiaste béni le choix de Macky Sall. Au-delà de cet acte noble il y une dimension politique dans cette affaire note Ibrahima Bakhoum.



Le journaliste formateur et analyste politique rappelle que l'idée d'un rapprochement entre Wade et Macky agitée depuis des années, avait déjà abouti à une réconciliation officielle des deux hommes lors des retrouvailles de Massalikoul djinane.



De l'avis d'Ibrahima Bakhoum l'acte posé par le président Macky Sall peut-être perçu comme une stratégie nouvelle en direction des élections législatives. Le chef de l'Etat chercherait par à frein et à gêner certains leaders de l'opposition. Un calcul politique mûrement réfléchi à plus ou moins cinq mois des prochaines joutes électorales. Mais, quoi qu'il advienne, l'analyste politique Abdou Khadre Sanogo n'y va pas par quatre chemins.



Selon lui, si Abdoulaye Wade accepte sur ce coup de prêter son nom au nouveau stade de Diamniadio, inauguré sous le règne de Macky Sall, cela laisse penser qu'ils ont pu arrondir les angles. Pour Abdou Khadre Sanogo, ce à quoi l'on peut s'attendre, c'est un élargissement imminent des conditions assez étriquées dans lesquelles Karim Wade se trouve depuis des années à l'étranger.



En attendant d'y voir plus clair, un autre pas de plus vient d'être posé vers la retrouvaille de la grande famille libérale.

Tribune



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook