Calme précaire à Goma : La RDC suspend les réseaux sociaux

Certaines plateformes de médias sociaux, dont X et TikTok, ont été suspendues en République Démocratique du Congo (RDC), alors qu'un calme précaire règne dans la ville de Goma, dans l'est du pays. Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication de la République a indiqué ne pas disposer d'informations sur la cause de cette interruption, selon le site d'actualités local Actualite.cd. L'ONG mondiale Netblocks a exhorté les utilisateurs en RDC à utiliser son application pour vérifier l'état d'Internet et les restrictions sur les plateformes. Les coupures surviennent après que les autorités congolaises ont récemment critiqué des plateformes comme TikTok pour ne pas avoir suffisamment contrôlé leur contenu. Il convient de noter que le groupe rebelle M23, présumé soutenu par le Rwanda, est engagé dans un conflit de longue durée avec les forces congolaises. La semaine dernière, il a revendiqué le contrôle de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu. Cependant, le Congo a juré de reprendre la ville, qui compte environ 3 millions d'habitants. Kinshasa accuse le Rwanda d'avoir envoyé des troupes à Goma pour soutenir le M23. A l'heure actuelle, un calme précaire persiste dans la ville. Le Rwanda a cependant nié ces accusations, tout en saluant un sommet conjoint des nations africaines visant à résoudre la crise dans l'est du Congo. Ce sommet conjoint, proposé par la Communauté de Développement de l'Afrique Australe, s'est tenu avec la Communauté de l'Afrique de l'Est. Selon l'ONU, les combats ont fait au moins 700 morts et 2 800 blessés au cours des cinq derniers jours. Au moins 20 Casques bleus ont été tués dans l'est du Congo depuis la semaine dernière, dont 14 en provenance d'Afrique du Sud. Des milliers de personnes ont été déplacées, dont de nombreux habitants fuyant vers le Rwanda voisin, ainsi que des membres d'organisations internationales comme l'ONU et la Banque mondiale. La crise a submergé les hôpitaux et les morgues, le ministère congolais de la Santé ayant déclaré que 773 corps se trouvaient dans les morgues au 30 janvier. Certains restent dans les rues en raison de la surpopulation. – Réduction du personnel diplomatique américain à Kinshasa L'ambassade des États-Unis à Kinshasa a annoncé, lundi, qu'elle réduisait davantage son personnel et a exhorté ses ressortissants à quitter le Congo en utilisant des moyens de transport commerciaux. Les États-Unis avaient déjà fermé leur ambassade à Kinshasa et recommandé aux Américains de quitter le pays après les manifestations violentes ciblant plusieurs ambassades, dont celles des États-Unis et de la France. Par ailleurs, Uganda Airlines a également suspendu tous ses vols vers le Congo la semaine dernière, après une attaque contre son ambassade ainsi que d'autres représentations diplomatiques. AA.



