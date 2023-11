Cambriolage près de la Grande mosquée : Il emporte 4 millions et tire sur un civil et un policier

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Novembre 2023 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

Incroyable ! Un cambriolage en plein jour au cœur de Dakar. C’était hier dans l’après-midi. Une bande s’est attaquée à un magasin à côté du stade Iba Mar Diop et a emporté 4 millions de FCFA. Pris dans une course-poursuite, l’un d’entre eux a tiré sur un civil



. Dans sa folle course pour une survie, il est stoppé net par des agents de la police à hauteur de la Grande mosquée de Dakar. Il tire là aussi sur un policier. Et un autre de la bande a pu récupérer les 4 millions et prendre la fuite. L’homme qui a été arrêté est entre les mains de la police de la Médina alors que les forces de l’ordre sont en alerte pour retrouver l’autre.

Bes Bi

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook