Cameroun-Bafoussam : une usine de fabrication artisanale ajoutait de l’urine dans une bière vendue chère Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mars 2023 à 19:01 | | 0 commentaire(s)| Les autorités sécuritaires et douanières démantèlent une usine de fabrication artisanale de fausse bière. Ils sont passés aux aveux complets. Les présumés fabricants de la bière vendue plus chère que l’originale ont raconté à la police camerounaise leur méthode de fabrication ainsi que les ingrédients utilisés.

De sources médiatiques, les faussaires mélangeaient la bière Castel et ajoutaient de l’urine, des écorces et d’autres produits toxiques. Le conditionnement se faisait dans les bouteilles Heineken et le prix était plus élevé.



La police a démantelé cette fausse usine dans la ville de Bafoussam, capitale région de l’Ouest. L’unité de fabrication d’un autre genre était située au quartier dans l’arrondissement de Bafoussam 1er, quartier Bamendi.



Dans la même ville, au quartier Toungang, les services de la Douane camerounaise ont démantelé une unité de fabrication artisanale de vins, liqueurs et spiritueux. Lors de la descente sur le terrain, les éléments de la Douane ont trouvé des installations de fortune pouvant produire une bonne quantité d’alcool de qualité douteuse.



Journal du Cameroun.



