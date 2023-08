Cameroun-Sport : la Caf ouvre une enquête sur Samuel Eto’o ! Samuel Eto’o, ancienne icône du ballon rond et actuel président de la Fédération camerounaise de football, se retrouve une nouvelle fois dans l’œil du cyclone ! Avec cette fois des ennuis potentiellement plus sérieux.

Sollicitée par différents acteurs du football camerounais, la Confédération africaine de football (Caf) a en effet annoncé ce mercredi qu’elle va enquêter sur des allégations de comportement inapproprié de l’ex-goleador du Barça



L’instance, dont le rôle est de gérer et de développer le football africain à l’échelon continental, s’est fendue d’un communiqué de presse ce mercredi 9 août :

«La Caf a reçu des demandes écrites venant de plusieurs parties prenantes du football camerounais pour l’examen et l’enquête de certains comportements inappropriés présumés de M. Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de Football (Fecafoot).



La Caf examine ces demandes conformément à ses Statuts et Règlements. Bien que les allégations soient à première vue sérieuses, M. Samuel Eto'o est présumé innocent jusqu’à ce qu’une instance judiciaire appropriée conclue le contraire. La Caf ne fera aucune autre annonce pendant que les enquêtes sont en cours et ne fera de déclarations publiques que lorsque les procédures seront terminées.»



