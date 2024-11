Campagne 2024 : le PASTEF montre la voie en réglant ses redevances à la SODAV

La SODAV informe de l'acquittement par le Parti PASTEF de la redevance droit d'auteur pour le répertoire exploité pendant la campagne électorale législative de 2024.



"Cette démarche du PASTEF est à saluer car elle s'inscrit dans l'exemplarité et démontre son attachement au respect de la Propriété Littéraire et Artistique régie par la Loi 2008-09 sur le droit d'auteur et les droits voisins au Sénégal", lit-on dans un communiqué de la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins.



La SODAV a tenu à se réjouir publiquement de cet acte et invite les autres formations politiques en campagne à suivre cet exemple de légalité, "en se rapprochant de nos services pour régulariser leur situation".