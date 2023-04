Campagne agricole 2023-2024: Propos introductif du Premier Ministre au conseil interministériel consacré à la préparation

In extenso, le discours du Premier Ministre



Madame, Messieurs les Ministres,

Mesdames, Messieurs les Secrétaires généraux et les Directeurs de Cabinets,

Mesdames, Messieurs les Directeurs généraux et nationaux,

Mesdames Messieurs les Chefs d’entreprises industrielles,

Messieurs les collaborateurs des Ministres,

Mesdames, Messieurs les membres d’organisations de producteurs,

Mesdames, Messieurs les acteurs des différentes chaines de valeurs agricoles,

Chers invités,



Comme vous le savez, depuis 2012,Chef de l’Etat, S.E. Macky SALL, s’est donné pour ambition de promouvoir une agriculture moderne, compétitive, durable, apte à assurer la transformation structurelle de notre économie.

C’est la raison pour laquelle, dans le Plan Sénégal Emergent (PSE), soubassement des grandes orientations de nos politiques économiques et sociales, le secteur agricole, moteur de croissance, y occupe une position stratégique.



En effet, l’agriculture contribue, substantiellement, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à notre souveraineté alimentaire et, de façon significative, à la croissance économique, la création d’emplois, la régulation des équilibres macroéconomiques et la réduction de la pauvreté.



Ainsi, les efforts soutenus du Gouvernement ont permis de faire passer pour la période 2011-2022, la production céréalière de 1 502 517, à 3 663 690 tonnes soit une croissance de 144%.



Sur cette même période, la production d’arachide a augmenté de 30% et celle de la production des fruits et légumes de 128%.



Ces évolutions notoires relèvent de l’accroissement des rendements et des superficies cultivées, mais aussi et surtout, de l’effort consenti par l’Etat notamment, durant les campagnes agricoles, à travers la subvention des intrants et du matériel agricole.



Mesdames, messieurs,



Depuis l’avènement de la COVID 19 et de la guerre russo-ukrainienne qui sont à l’origine du renchérissement des prix des engrais, le budget de la campagne agricole est en forte hausse, passant de 40 milliards en 2019 à 90 milliards de frs CFA en 2022.



Cet important effort du Gouvernement en termes d’appui aux producteurs, a permis au secteur agricole d’atteindre des résultats importants dans la productivité et la production agricole.



La campagne agricole 2023-2024 qui s’annonce, s’appuie sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de Souveraineté alimentaire (SAS) conformément à la volonté de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République.



C’est pourquoi, le Monsieur le Président de la République a décidé, lors du Conseil des ministres du 12 avril 2023, validant les conclusions de la réunion ministérielle sur la campagne agricole, de relever, de façon exceptionnelle, le soutien du gouvernement et de porter le financement de la campagne agricole 2023-2024 à 100 milliards de Francs CFA.



Cet effort exceptionnel est la preuve manifeste de l’engagement du Gouvernement à contribuer davantage à la promotion de l’extension des surfaces cultivées età l’amplification des productions agricoles, en référence aux volumes des importations et aux modes de consommation.



Cette nouvelle orientation politique a aussi pour but d’assurer, aux populations sénégalaises, une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, de développer une meilleure résilience face aux divers aléas, afin d’impulser un développement économique et social conséquent, à l’horizon 2035.



J’invite, le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire à nous présenter le programme de la campagne agricole 2023-2024.