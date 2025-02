Campagne arachidière: un homme d’affaires arrêté à l’AIBD

Le richissime homme d’affaires B. Sarr, spécialisé dans la commercialisation de graines d’arachide, se retrouve aujourd’hui en difficulté avec la justice, si l'on en croit bien aux informations de l'Observateur.



Son arrestation par la Division des Investigations Criminelles (DIC) fait suite à un différend financier avec la Société nationale commerciale d’oléagineux du Sénégal (Sonacos), portant sur un stock de 5 000 tonnes d’arachide. Installé à Keur Gorgui, l’homme d’affaires avait bâti sa fortune grâce aux campagnes annuelles de commercialisation des graines d’arachide. Cependant, ce partenariat lucratif avec la Sonacos a dégénéré, menant B. Sarr directement dans les locaux de la DIC pour solder un litige autour de cette cargaison, lit-on dans Senenews.



D’après les informations exclusives de L’Observateur, l’affaire remonte à la campagne arachidière 2020/2021, lorsque B. Sarr s’était vu confier 5 000 tonnes de graines d’arachide par la Sonacos. À la fin de la saison, il propose de racheter 2 000 tonnes, obtenant une facture pro-forma de 960 millions de FCFA. Cependant, sans attendre la finalisation de l’accord, il revend le stock à l’insu de la Sonacos et effectue des transferts partiels totalisant 630 millions de FCFA entre mars 2022 et mars 2023, laissant un reliquat de 330 millions de FCFA. Malgré un engagement signé en septembre 2023 pour rembourser la somme en plusieurs échéances, L’Observateur indique que B. Sarr n’a pas respecté cet accord, ce qui a conduit à son interpellation à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), avant son transfert vers la DIC.



Présenté au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar, B. Sarr a finalement obtenu une liberté conditionnelle après avoir versé une forte somme consignée, précise L’Observateur. Toutefois, la procédure judiciaire se poursuit et les autorités comptent bien éclaircir tous les aspects de cette affaire aux ramifications complexes.