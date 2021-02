Campagne de commercialisation arachidière: Le Président Sall salue le bon déroulement

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Février 2021

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République salue le bon déroulement de la campagne de commercialisation arachidière qui connait aujourd’hui, avec les ajustements rapides du Gouvernement, une réussite notable vu l’excellent niveau de collecte à ce jour (371.891 tonnes en 73 jours de campagne).



Le Chef de l’Etat invite, dès lors, le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural à intensifier le processus de modernisation et de mise aux normes de la SONACOS-SA, afin de consolider une agro-industrie nationale innovante, autour du développement durable de la filière arachidière.



