Campagne électorale J10 : Nioro intronise Amadou BA, 5ème Président Depuis 10 jours, le Président Amadou BA sillonne les différentes localités du pays. D’Est en Ouest en passant par le Nord et le Sud, les populations sont toujours sorties massivement pour communier avec le Président Amadou BA.



Une effervescence qui rappelle les caravanes victorieuses du Président Macky SALL en 2012 et en 2019. Est-ce un signe du destin ? Qui sait?



Ainsi, le Nioro du RIP ne fait pas exception à la règle . En effet, la coalition Benno Bokk Yaakaar, véritable rouleau compresseur de la scène politique depuis plus une décennie, s’est encore illustrée dans le fief du patriarche de la coalition, le Président Moustapha NIASSE.



Pour symboliser, cette union sacrée des forces vives de la coalition, les Ministres Moustapha BA, homme fort de Nioro et Serigne MBAYE THIAM ont déroulé le tapis rouge au Président Amadou BA. Et, comme d’habitude, malgré le soleil qui darde ses rayons dans ce beau patelin du Rip, les populations ont défié la rigueur du ramadan avec ses corollaires (Soif et faim) pour partager l’hospitalité légendaire du Saloum au candidat de la majorité présidentielle.



Souhaitant la bienvenue au Président Amadou BA, Serigne MBAYE THIAM a annoncé que le Rip, terre de Moustapha NIASSE qui a été le premier à choisir Amadou BA, va porter Amadou BA au pouvoir au soir du 24 mars 2024.



Ensuite, c’est au tour de Moustapha BA de souhaiter la bienvenue à son ami et frère, le Président Amadou BA.

« Amadou BA porte la vision du Président Macky SALL avec le Plan Sénégal Emergent », a rappelé Moustapha BA, qui fait partie du trio qui a mis sur pied le PSE.



Clôturant son discours, Moustapha BA s'est dit confiant pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar au soir du scrutin. Prenant la parole, le Président Amadou BA a remercié les populations du Rip pour cet accueil chaleureux surtout en faisant référence au Président Moustapha NIASS, homme fort de Keur Madiabel. Ensuite, il a adressé ses remerciements à Serigne Mbaye THIAM et tous les responsables et militants de Benno Bokk Yaakaar de la localité.



Revenant sur son approche programmatique, le Président Amadou BA a dégagé les grandes lignes pour Kaolack :

Lutte contre la salinité des sols mais aussi développement du tourisme avec la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, piliers majeurs de son thème de campagne.



“Nous ne tâtonnons pas, dès que vous m'élirez je commencerai à travailler le lendemain », a-t-il expliqué. Se réjouissant de cet accueil, le Président Amadou BA a encensé les populations locales.

“Votre mobilisation montre que vous avez fait le choix de la paix, de la stabilité et du travail”, a-t-il ajouté avant d’enchaîner: “Nioro doit être un pôle de développement, c’est le centre du pays”, a-t-il précisé.



“Nioro doit être un pôle touristique avec la Gambie et l’aéroport de Kaolack, en construisant des réceptifs hôteliers qui permettront de créer des emplois pour les jeunes et les femmes », a-t-il suggéré.



Clôturant son discours, le Président Amadou BA a raillé ceux qui copient le PSE. “Beaucoup de gens copient mais ne connaissent pas le secret alors qu’il est avec nous (Lui, Moustapha BA et le défunt Pierre NDIAYE) », a-t-il raillé.

Enfin, pour l’émergence du pays, le Président Amadou BA a réduit les échéances. Ce n’est plus en 2035 mais en 2030.



“Pour l’émergence, ce n’est plus en 2035 mais en 2030 car la situation a changé avec la découverte de nouvelles richesses au Sénégal”, a-t-il conclu.















