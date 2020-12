Campagne nationale de Vulgarisation du Plan d’aménagement et de Développement Territorial: SEDHIOU tient son CRD.

Mardi 1 Décembre 2020

Le ministre des Collectivités territoriales du Développement et de l’Aménagement des territoires Oumar Guèye, porte-parole du gouvernement a présidé ,ce mardi 1 Décembre 2020, à Sédhiou un Comité régional de développement (CRD) axé sur la vulgarisation du Plan national d’aménagement et de développement territorial (PNADT).



La tournée nationale de vulgarisation du Plan d’aménagement et de développement territorial se poursuit. Après Ziguinchor, Kolda, la Région de Sédhiou a accueilli, ce mardi 1 Décembre 2020,le ministre des collectivités territoriales, Oumar GUEYE porte-parole du gouvernement et sa délégation. Le ministre a d’abord visité le service régional d’appui au développement local( SRADL), qui sera réhabilité et doté de matériels informatiques de dernière génération dans les prochains jours.



L’objectif du CRD d’aujourd’hui « est certes de partager les résultats déjà obtenus, mais surtout de recueillir auprès de vous des propositions et des recommandations pour faciliter la mise en œuvre de cet instrument stratégique pour le développement du pays. » soutient le ministre.



Oumar Guèye estime qu’à l’instar des autres entités administratives de la région naturelle de la Casamance, La région de Sédhiou, dispose d’un secteur primaire dynamique.



L’exploitation forestière et l’arboriculture, notamment, fruitière constituent des secteurs d’espoir pour les populations. En plus, il existe de réelles possibilités de développement du tourisme à Sédhiou, avec les sites et monuments historiques, les forêts offrant des possibilités non négligeables de développement au tourisme cynégétique.



Dans son allocution d’ouverture, oumar Gueye est d’avis que Sédhiou, région à économie primaire, pour impulser son développement économique, « doit surmonter un ensemble de contraintes qui s’interposent à son décollage notamment la faible mécanisation de l’agriculture, le manque d’unités industrielles de transformation des produits locaux, la dégradation des ressources naturelles liée au changement climatique et à la pression anthropique, l’enclavement de certaines parties de la région, l’inexistence de zones artisanales pour l’implantation d’un grand nombre de micros et petites entreprises artisanales ».



« Face à ces contraintes, les perspectives de développement de la région de Sédhiou identifiées dans le PNADT, s’appuient sur les atouts économiques notamment le développement agricole, la mise en œuvre de projets agro-industriels, la foresterie, la mécanisation de l’agriculture sous pluie, la riziculture et l’aquaculture, la densification du réseau routier », a laissé entendre le ministre.



Oumar Gueye en terminant son allocution a vivement remercié Monsieur le Gouverneur de la Région de Sédhiou, qui n’a ménagé aucun effort pour la réussite de ce CRD ainsi que le DG de l’ANAT et son équipe pour tous les efforts consentis pour son opérationnalisation.



