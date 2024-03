Campagne présidentielle au Sénégal : Dethie Fall rallie Missirah Wadene et Abdou Seck rejoint son mouvement Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2024 à 06:46 | | 0 commentaire(s)| À Missirah Wadene, l'effervescence de la campagne présidentielle se fait sentir alors que Dethie Fall reçoit un soutien de poids avec l'adhésion d'Abdou Seck à sa cause. Dans un discours percutant, Dethie Fall expose les raisons de voter pour lui, dévoilant son programme axé sur la résolution des difficultés rencontrées par les habitants ruraux. Il pointe du doigt le manque de routes dans les zones rurales et promet de ne jamais trahir la confiance des électeurs.



Accueil Envoyer à un ami Partager