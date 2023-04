Campus franco-sénégalais et Institut sénégalo-britannique visités: Moussa Baldé promet un accompagnement de l’Etat Rédigé par leral.net le Mardi 4 Avril 2023 à 02:50 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moussa Baldé a visité ce lundi, le Campus franco-sénégalais. Il s’agit d’une université co-gérée par la France et le Sénégal. Le Directeur général est un Sénégalais, Maguèye Ndiaye et son adjoint, une Francaise, Mme Gothier. C’est une université qui offre des formations adaptées aux réalités actuelles du temps. Le Ministre indique que sa présence est motivée par un souci d’évaluer l’évolution du projet, constater s’il y a des difficultés. Cette université doit être construite à Mbour. Ensuite, il s’est rendu à l’Institut sénégalo-britannique, qui forme depuis 1957, des Sénégalais dans plusieurs domaines. Ainsi, il promet d’accompagner l’Institut qui connaît des difficultés, afin d’aider à sa redynamisation.



