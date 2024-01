Can 2023 : Auteur de plus de buts que 4 « Grands » Abdallah Sima, le complément idéal de l’attaque des Lions? wiwsport.com Appelé par Aliou Cissé pour la CAN en Côte d’Ivoire, Abdallah Sima a une carte à jouer chez les Lions. Efficace et capable d’évoluer à différents postes en attaque, il devrait pouvoir apporter une nouvelle cartouche à son sélectionneur.

Revenu en Equipe Nationale pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations après avoir raté le dernier rassemblement des Lions, Abdallah Sima (4 sélections entre mars et septembre 2021) traverse une période faste dans sa jeune carrière. L’ancien pensionnaire du Thonon Évian Grand Genève Football Club, qui avait connu une ascension fulgurante durant sa première saison en République Tchèque et dans le club du Slavia Prague, a clairement passé un cap avec son club actuel du Glasgow Rangers.



Plus de buts que Boulaye Dia, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Habib Diallo réunis



Cette saison, aucun attaquant sénégalais évoluant à l’étranger ne marque plus de buts qu’Abdallah Sima. Toutes compétitions confondues, l’attaquant de 22 ans a inscrit 15 buts. C’est trois de plus que Sadio Mané et ses 12 réalisations avec Al-Nassr cette saison et bien plus que Nicolas Jackson et ses 8 buts avec Chelsea. À eux quatre, Boulaye Dia (4 buts), Ismaïla Sarr (4 buts), Iliman Ndiaye (1 but) et Habib Diallo (1 but) ont inscrit bien moins de but que l’ex-protégé de Jindřich Trpišovský.



Au sein d’une équipe en grande forme, le joueur prêté par Brighton rayonne. Qu’en sera-t-il chez les Lions ? Quel rôle peut-il tenir pendant la Coupe d’Afrique des Nations dont il disputera pour la première fois ? *

Au Glasgow Rangers, Abdallah Sima évolue dans un système en 4-2-3-1 (ou quelques fois en 4-3-3). Deux schémas tactiques qui ressemblent donc fortement à ceux généralement utilisés par Aliou Cissé. Chez les Light Blues, l’entraîneur Philippe Clement l’utilise comme ailier gauche.



« Je suis un peu satisfait et content de la convocation d’un joueur en pleine forme, s’extasie Mohamed Ghandour, consultant pour la chaîne nationale RTS. C’est vrai, il joue au Glasgow Rangers, dans un Championnat qui n’est pas des plus cotés en Europe, mais c’est un très bon Championnat. C’est un profil qui peut apporter un plus à l’Equipe Nationale du Sénégal et, peut-être, il peut mettre les pendules à l’heure.



Aussi, pourquoi pas mettre la pression sur les autres attaquants qui pensent être les titulaires d’Aliou Cissé. Avec la blessure de Boulaye Dia, il sera dans le carré de ces 7 attaquants. C’est un joueur qui aurait dû être là depuis longtemps. »



Prêt à faire bouger un peu plus la concurrence en attaque ?

Sadio Mané, qui arrive à la Coupe d’Afrique des Nations avec une belle forme, semble intouchable dans l’esprit d’Aliou Cissé et celui de beaucoup de Sénégalais. Boulaye Dia, lui, est blessé et devrait manquer une bonne partie de la compétition. Les autres avant-centres Nicolas Jackson et Habib Diallo n’arrivent pas avec la totale confiance, tout comme les potentiels ailiers droits Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. C’est donc face à cette situation qu’Abdallah Sima pourrait avoir une carte à jouer.



« Ce serait bien de le faire jouer contre le Niger »



Alors que les Lions affronteront le Niger en amical le lundi 8 janvier prochain au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, avant leur départ direction la Côte d’Ivoire, cette rencontre peut permettre à l’attaquant du Glasgow Rangers de marquer des points.



D’autant plus que le sélectionneur ne devrait pas faire jouer la plupart de ses « indiscutables ». S’il devra encore batailler pour gagner une place de titulaire chez les Lions, Abdallah Sima semble bien prêt à mettre plus de doute dans la tête d’Aliou Cissé, concernant la concurrence en attaque .



« C’est un renard des surfaces et un très bon finisseur, énumère Mohamed Ghandour. Il peut apporter dans le jeu de tête. C’est un joueur qui rode intelligent dans la surface de réparation et qui marque souvent des buts d’un grand attaquant. Son profil peut apporter dans cette sélection en manque d’efficacité offensive et notamment face à des blocs bas. Il peut casser les lignes.



Titulaire contre le Niger ? Pourquoi pas ? Ce serait très bien de le faire jouer parce que ce n’est pas en Coupe d’Afrique qu’il faudra l’essayer. J’aimerais bien le voir titulaire contre le Niger. Après, ce serait à lui de prouver qu’il a sa place dans cette équipe. On a vraiment besoin d’un attaquant tueur. C’est le seul côté de l’équipe qui n’est pas au top. »



