Can 2023: Le Sénégal bat la Guinée sur un score de 2 buts à 0 Le Sénégal a montré sa suprêmatie sur la Guinée cet après midi. Il a battu l’équipe guinéenne sur la marque de 2 buts à 0. Après une première mi-temps âprement disputée, les deux équipes ont rejoint les vestiaires sur un score de 0 but partout. C’est au retour de la seconde période que l’équipe du Sénégal a marqué son premier but sur un coup de tête de Pape Abdoulaye Seck. A quelques minutes de la fin du match, Illiman Ndiaye, remplaçant de Ismael Sarr, est venu anéantir toutes les chances de la Guinée en inscrivant le 2e but.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Janvier 2024 à 20:08



