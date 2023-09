Candidat de Bennoo : Le Parti de la Réforme salue le choix du Président et appelle à l’unité pour une victoire dès le 1er Tour Le Secrétariat Exécutif National du Parti de la Réforme salue le choix éclairé du Président de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar portant désignation de Monsieur Amadou BA comme candidat à la l’élection Présidentielle du 25 février 2024, pour le compte de la coalition. Il appelle à l'unité autour du Candidat de Bennoo Amadou Ba pour une victoire dès le 1er Tour

« Ce choix réalisé après un long processus de concertations et d’échanges avec les principaux responsables de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar témoigne de la démarche inclusive adoptée par le Président Macky Sall . De ce fait, le Secrétariat Exécutif National du Parti de la Réforme invite tous les acteurs de la coalition et, par-delà, tous les Sénégalais à soutenir la candidature de Monsieur Amadou Ba pour la faire triompher au soir du 25 février 2024. » Souligne le communiqué parvenu à Leral



Pour ce parti, la poursuite des actions de développement engagées par le Président de la République ainsi que les réformes opérées pour l’amélioration continue des conditions de vie des Sénégalais méritent tous les sacrifices.



C’est ainsi que « L’expérience du haut fonctionnaire Amadou Ba acquise dans les différentes stations occupées tout au long de sa riche carrière va inscrire le Sénégal dans une dynamique de continuité avec la poursuite des chantiers phares du Plan Sénégal Emergent qui a fini de positionner notre pays sur les rampes de l’émergence économique. »



Après avoir pris la décision historique de ne pas briguer un troisième mandant à la tête du Sénégal, le Président Macky Sall vient, encore une fois, de démontrer, par le profil du candidat choisi, son engagement à la poursuite des efforts consentis depuis 2012 à la tête de notre Nation.



Le Secrétariat Exécutif National du Parti de la Réforme réaffirme son engagement et sa détermination à mobiliser les électeurs pour faire triompher cette candidature. Il invite tous les acteurs politiques de la coalition à taire leurs divergences et à éviter les échappées solitaires qui n’ont jamais été opérantes en politique dans ce contexte des dynamiques unitaires.



« Avec Amadou Ba, le Sénégal va franchir d’autres étapes importantes dans cette perspective d’exploitation des ressources pétrolières et gazières récemment découvertes au Sénégal.



Compétent et humble, lucide et patriote, engagé et mesuré, Amadou Ba est le candidat idéal que chaque Sénégalais où il se trouve, devra soutenir afin qu’il puisse continuer de prendre en charge, de manière efficace et efficiente, les préoccupations de nos compatriotes dans un contexte économique mondial difficile. », Magnifie-t-on



