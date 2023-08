Candidature de Ab. Sylla: La famille de Serigne Abdou Lahad Mbacké soutient et bénit l’ambition La candidature manifestée de Abdoulaye Sylla continue encore d’enregistrer des soutiens et d’influence de haute facture. Alors que la délégation du Boss d’Ecotra est partie le voir juste à dessein pour avoir sa bénédiction avant de se lancer dans la course vers la présidentielle de février, le Guide Serigne Mouhamadan Mbacké n’a pas hésité à bénir cette ambition, non sans promettre de s’impliquer fortement.

Justement, témoigne Serigne Mouhamadan, le candidat Abdoulaye Sylla puisque c’est de lui qu’il s’agit, n’a jamais cessé, sans intérêt quelconque, de se mettre aux côtés de la famille de Serigne Abdou Lahad Mbacké.



Suffisant pour Serigne Mouhamadan d’orienter, de conseiller, de soutenir et de s’engager à accompagner le boss de Ecotra dans sa quête qui est d’être candidat et de remporter la présidentielle.







