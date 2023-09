Candidature de Karim Wade : quand le retard de son retour démoralise les militants Karim Wade dont le retour au Sénégal a été maintes fois annoncé, est toujours attendu par ses militants et sympathisants Les responsables du Pds contactés sur le retour de Karim s’empressent de rassurer qu’il se porte très bien et va bientôt et prépare ses bagages pour venir au Sénégal.

Si l’on en croit des confidences faites par des proches du fils de Me Wade, Karim se porte très bien et que ceux qui disent qu’ils ne viendra pas vont déchanter sou peu, car il prépare ses bagages pour rentrer au Sénégal er assumer sa mission de candidat du Pds à la présidentielle de 2024. Karim, pour lequel des assurances avaient été données qu’il serait à Dakar pour sa participation effective aux dernières législatives du, est toujours attendu au Sénégal où le doute plane encore sur son retour



Des doutes planent sur le retour de Karim Wade



En trônant à la tête du Pds, Karim Wade semble prendre la place de son père. Si Wade fils qui a été élargi de prison à la suite d’une grâce présidentielle hésitait à rentrer au Sénégal, c’est parce que la mesure de grâce n’effaçait que les peines fermes.



Pour les peines subsidiaires telles que les amendes, la grâce ne peut pas les faire disparaître, exposant Karim Wade à une procédure de contrainte par corps qui peut le remettre en prison. Avec le dialogue et la modification du code électoral, son emprisonnement ne compromet plus sa candidature.



Karim reviendra-t-il au Sénégal ? C’est la question que se posent les militants du PDS. Depuis la modification du code électoral qui lui permet de se présenter à la présidentielle de 2024, son retour est évoqué en vain.



Les responsables disent que le retour est imminent mais voilà qu’une cacophonie s’est installée au sommet du Parti Démocratique Sénégalais. En tout cas, Karim Wade sait que par rapport aux autres candidats, il traîne un lourd handicap. Il est resté trop longtemps hors du Sénégal.



Les rares fois où il s’est signalé aux Sénégalais depuis le Qatar, c’est pour envoyer des messages. Karim Wade a la particularité d’avoir comme père, un des politiciens les plus exceptionnels du pays qui est le premier président du Sénégal à rester en politique après son départ du pouvoir

