Candidature de Macky Sall en 2024 : Le PIT renvoie la patate chaude au congrès du parti ! Une probable troisième candidature de Macky Sall suscite débat partout à travers le pays y compris au sein de la mouvance présidentielle. Au Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT), l’on a opté pour le suspense. La formation politique dirigée par Samba Sy dit réserver sa position sur cette question jusqu’au mois d’avril prochain date à laquelle elle tiendra son congrès. Le secrétaire général national du parti s’exprimait lors d’une rencontre tenue à Mbour avec des responsables communaux en vue de la préparation de ce congrès

Le Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT), allié indéfectible du président Macky Sall dès les premiers balbutiements de la coalition Benno Bokk Yaakaar, se démarque pour le moment de cette frénésie de soutien à tout-va à cette troisième candidature.



Le parti dirigé par Samba Sy, ministre du Travail, dit réserver sa position sur cette question jusqu’au mois d’avril prochain, date à laquelle il tiendra son congrès. Le successeur de feu Amath Dansokho était à Mbour avant-hier pour présider une réunion des responsables de la coordination communale de lancement de la campagne de vente des cartes de membres du parti. Une campagne préparatoire audit congrès.



« Nous, au niveau du PIT, on ne parle pas à l’emportepièce, nous sommes en train de nous préparer à la tenue de notre congrès et ce congrès est la plus souveraine car étant l’instance la plus relevée. Ce sera l’occasion pour nous de débattre de toutes ces questions-là et ce qui est mieux pour nous à faire est de dire aux Sénégalais la décision que nous avons prise. Nous ne voulons pas aller plus vite que la musique.



Même si ce sont des questions qui intéressent les Sénégalais, nous allons en parler mais pour l’instant nous ne parlerons pas d’une manière irréfléchie » a indiqué Samba Sy, l’actuel secrétaire général du PIT.

