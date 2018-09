Candidature du Président Macky SALL : le Ministre Oumar Gueye dépose 10 000 signatures sur la table du Pôle parrainage

Reçu par le Ministre-conseiller, M. Abdoul Aziz MBAYE, le Ministre Oumar GUEYE est venu avec les 10 000 signatures collectées dans le département de Rufisque et, a renouvelé son engagement à contribuer à la réélection du Président Macky SALL, dès le 1er tour, le 24 février 2019.



Le cap est maintenu pour obtenir le maximum de parrains, et l’équipe déployée sur le terrain continue le travail de collecte de signatures dans les 12 collectivités territoriales du département de Rufisque.



Ce dont, s’est félicité le Ministre Abdoul Aziz MBAYE qui a vivement salué le travail du Coordonnateur départemental APR de Rufisque : « Je félicite le Ministre Oumar GUEYE qui a déjà réussi à collecter 10 000 signatures dans le département de Rufisque. Voici un Ministre qui traduit en acte la vision de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République. Il a compris que l’heure n’est pas à la parole. Mais, à l’action et aujourd’hui, le travail de terrain a été concrétisé par la remise des 10 000 signatures. »



Ce travail de collecte de signatures a été coaché par le Ministre Oumar Gueye, en coordination avec le Président du Conseil départemental de Rufisque et des autres Maires des 12 collectivités territoriales.



Aujourd’hui, le travail continue pour l’atteinte de 70% du fichier du département de Rufisque. Ainsi, il a été retenu par le département, de déposer au pôle parrainage, tous les jeudis, un stock important de parrains.



Pour rappel, le jeudi 30 août, le Ministre Oumar GUEYE avait tenu une réunion préparatoire sur le parrainage, juste après la cérémonie officielle de lancement de la campagne de parrainage de la candidature de Macky Sall à Diamniadio. Des commissions ont été mises en place dans les 12 collectivités locales pour avoir des points de collecte.



M. Oumar GUEYE avait rappelé les règles du parrainage, pour son bon déroulement : « Nous avons attiré l'attention des militants et des citoyens que s'ils parrainent le Président Macky SALL, ils ne pourront plus parrainer un autre candidat. Nous avons passé en revue la problématique du parrainage et nous pouvons dire que le département de Rufisque est fin prêt pour relever le défi. Nous avons fixé la barre à 70% pour atteindre le minimum de lélectorat.»