Candidature ou non du PS pour la Présidentielle : Abdulaye Wilane s’éloigne dz Aminata Mbengue Ndiaye . Petit à petit, Abdoulaye Wilane prend ses distances vraisemblablement dans cette affaire de candidature ou non du Parti socialiste. C’est le constat de emedia.sn.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juillet 2023 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir milité pour un candidat socialiste, suite à la décision de Macky Sall de ne pas se présenter, le porte-parole du Ps dément une quelconque carte blanche donnée par leur parti au président Sall. Et l’invité du Grand jury de la Rfm, hier, va plus loin en suggérant une violation des textes.



« Jamais dans l’histoire récente du parti, sous Tanor, on a été à des élections présidentielles sans consulter nos bases. Je suis pour le respect scrupuleux des textes, des us et coutumes, des pratiques du Parti socialiste. Il faut absolument qu’on interroge les coordinations qui se déterminent parce que c’est comme ça qu’on pourra assurer la mobilisation de nos bases », a dit Wilane.



Une pique à Aminata Mbengue Ndiaye, relève nos confrères qui ajoutent : entre la secrétaire générale du Ps et le porte-parole, la ligne ne semble plus être la même.



