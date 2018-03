Cap-Skirring : un braquage armé fait 1 mort et 2 blessés, dont un Européen

iGFM – (Dakar) Une attaque a eu lieu ce matin sur la route du Cap-Skirring dans le village de Bacikan, selon des sources d’IGFM ce jeudi.

Elle a été perpétrée par des hommes armés supposés appartenir au Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc). La personne tuée est un conducteur de moto Jakarta. Sommé d’arrêter, il a refusé et a fini sa course sur une voiture qui l’a heurté mortellement.

L'Européen aussi sommé d’arrêter a refusé, les assaillants ont ouvert le feu sur lui.

Les blessés, de même que le corps sans vie du conducteur de moto Jakarta ont été acheminés à l'hôpital de Ziguinchor. L'armée alertée est descendue sur les lieux.













Moussa Diaw (Correspondant permanent)



