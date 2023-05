Capitaine Seydina Oumar Touré déballe : « le Pv a été modifié et en partie, il y a des déclarations de Ndèye Khady Ndiaye qui n’ont pas été remises » Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2023 à 01:01 | | 0 commentaire(s)|

S’agissant de son ex patron à la section de recherche que le leader de Pastef accuse être dans le lot de ses comploteurs, le capitaine marque toujours son estime et sa considération au commandant Mbengue. Il dit : « Je ne reproche rien au commandant Abdou Mbengue et au procureur » révèle le capitaine Touré qui les disculpe du complot évoqué par l’accusé.



Poursuivant son propos, il note que « regardez la partie où est écrit réflexion sur les faits, il y a des modifications. On ne doit pas changer une virgule dans un procès-verbal. Je suis le responsable de l'enquête, pourquoi on modifie ce que j’ai écrit ? Pourquoi la conclusion du Pv se trouve dans le procès-verbal de synthèse ? » s’est-il interrogé.



C’est pourquoi, il précise qu’« effectivement, le Pv a été modifié et en partie il y a des déclarations de Ndèye Khady Ndiaye qui n’ont pas été remises » révèle l’enquêteur de la Section de Recherche de la gendarmerie de Colobane.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Capitaine-Seydina-Oumar-...

Accueil Envoyer à un ami Partager