Caravane et visite de proximité: Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, membre des Leaders de la Coalition Diomaye President, entre Ngor Almadies-Yoff-Ouest foire... En caravane, Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, membre des Leaders de la Coalition Diomaye President, a, dans le cadre de ses activités de visites de proximité, ce jeudi, rencontré des populations de Ngor Almadies - Yoff-Ouest foire- Sud foire- Nord foire - Parcelles Assainies, Dieuppeul. Il a rencontré plusieurs dignitaires et notables de ces quartiers, dont celui du quartier d’Ouest Foire Khandar et une ancienne sénatrice PDS. Ainsi, Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, allié de Diomaye President, remercie les mécaniciens déguerpis de l'ancienne piste de l'Aéroport, qui ont assuré son escorte.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mars 2024 à 15:59 | | 0 commentaire(s)|















Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook