Carnage routier à Kaffrine: Me Abdoulaye Wade présente ses condoléances et donnes des instructions aux...

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2023 à 06:16

Le Parti Démocratique Sénégalais exprime sa vive émotion après le grave accident qui s’est produit cette nuit à Kaffrine. C’est avec consternation et avec une grande tristesse que le Parti Démocratique Sénégalais a appris le bilan de cette collision entre 2 bus et qui se porte à 40 morts et 78 blessés graves.



Le Secrétaire Général National, le candidat du parti ainsi que l’ensemble des militantes et militants du Parti Démocratique Sénégalais adressent toutes leurs condoléances aux familles et aux proches des victimes et forment des vœux de rétablissement pour les personnes durement blessées lors de ce douloureux accident.



Le Secrétaire Général National a instruit des responsables du parti de se rendre, dès que possible, auprès des familles des victimes pour leur apporter son soutien et leur transmettre toute sa compassion. Il demande, également, à l’ensemble des militantes et militants de se conformer scrupuleusement aux trois jours de deuil national qui ont été décrétés.



