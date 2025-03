Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Carnet Rose : La femme de Sadio Mané, Aïssata Tamba a accouché d’une fille Rédigé par leral.net le Mardi 11 Mars 2025 à 22:09 | | 0 commentaire(s)| Sadio Mané , l’attaquant vedette des Lions de la Teranga, vit un moment de pur bonheur. Sa femme, Aïssata Tamba, a donné naissance à leur premier enfant, une fille, jeudi dernier en Arabie Saoudite, où le couple réside actuellement. Une nouvelle qui réjouit le footballeur sénégalais et ses nombreux fans à travers le monde.

Une naissance qui comble de joie Sadio Mané Marié depuis le 7 janvier 2024, à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire, Sadio Mané savoure désormais les joies de la paternité. Selon les informations de SeneNews, la naissance de sa fille marque une étape importante dans la vie du joueur évoluant actuellement en Arabie Saoudite sous les couleurs d’Al-Nassr.



Un baptême prévu à Keur Massar



D’après Senenews, fidèle aux traditions sénégalaises, le couple a choisi d’organiser le baptême de leur fille ce jeudi 13 mars à Keur Massar, chez l’oncle de Sadio Mané. Cet événement familial sera l’occasion pour le joueur et ses proches de célébrer cette heureuse nouvelle, entourés de ses amis et de sa communauté.



La naissance de cette petite fille apporte une nouvelle dimension à la vie du footballeur, connu pour sa générosité et son engagement envers son pays natal. En plus de briller sur les terrains, Sadio Mané s’illustre par ses nombreuses actions philanthropiques, notamment dans son village de Bambali.



Toute la communauté sénégalaise et les fans du joueur se joignent à lui pour célébrer cet heureux événement. Félicitations à Sadio Mané et Aïssata Tamba pour l’arrivée de leur fille !





