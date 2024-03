Carte électorale Kaffrine : 268 124 électeurs, 395 centres de vote et 679 bureaux Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Mars 2024 à 01:51 | | 0 commentaire(s)|

À quelqies heures de la présidentielle 2024, la carte électorale de Kaffrine est définie comme suit : 268 124 électeurs, 359 lieux de vote et 679 bureaux de vote. Dans le département la commune de Kaffrine compte 98791 électeurs, 126 lieux de vote et 229 bureaux. Pour Koungheul on dénombre 77835 électeurs, 139 lieux de vote et 200 bureaux. À Mbirkilane on dénombre 51085 électeurs, 86 lieux de vote et 127 bureaux. Pour Malem Hodar, 40413 électeurs, 88 lieux de vote et 116 bureaux.

