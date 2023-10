Cartes d'électeurs pour la Présidentielle 2024 : Pas de rush à Dakar Plateau, 4 222 nouvelles attendent

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2023 à 20:21 | | 0 commentaire(s)|

À trois mois de l'élection présidentielle de 2024, la Sous-préfecture de Dakar Plateau ne connaît pas encore de ruée pour le retrait des cartes d'électeurs. Avec 4 222 nouvelles cartes, en plus des 4 000 anciennes restantes, la récupération s'avère laborieuse. Cette situation devient de plus en plus courante, les citoyens attendent souvent le dernier moment pour s'en préoccuper.