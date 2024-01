Casamance : Les recettes douanières estimées à plus de 5 milliards de F Cfa en 2023 Rédigé par leral.net le Samedi 27 Janvier 2024 à 14:42 | | 0 commentaire(s)|

La direction régionale du Sud où 1.673 affaires ont été enregistrées, a, au titre de l’année 2023, réalisé des performances et contribué ainsi aux recettes budgétaires d’un montant global de 5 milliards 109 millions 766 mille 088 de F Cfa sur un objectif annuel de 4 milliards 189 millions de F Cfa. C’est ce qu’a révélé samedi à Ziguinchor le directeur régional des douanes du Sud, le colonel Malang Diédhiou, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la douane. ZIGUINCHOR– Au-delà des saisies de cocaïne et de chanvre indien effectuées, en 2023, la direction régionale des douanes du Sud a également travaillé à contribuer à l’économie nationale. Pour cette année finissante, ladite direction, qui couvre les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, avec plusieurs brigades mobiles et des postes de contrôle, a réalisé des recettes dont le montant est estimé à plus de 5 milliards 109 millions de F Cfa. Une première dans la zone. Des performances qu’a saluées le directeur régional des douanes du Sud du pays, le colonel Malang Diédhiou. « La direction régionale Sud, au titre de 2023, a contribué modestement pour un montant global de 5 milliards 109 millions 766 mille 088 francs F Cfa sur un objectif global annuel de 4.189.000.000 F Cfa, soit une hausse de 920.766.088. Par rapport aux recettes cumulées de l’année 2022 qui s’élevaient à 3.339.421.665 F Cfa, on enregistre une hausse de 1 milliards 770 millions 344 mille 423 F Cfa », s’est félicité l’inspecteur principal des douanes. L’ancien chef de la Division maritime, qui s’exprimait au cours de la célébration de la journée internationale de la douane, a précisé que les recettes ordinaires au titre de l’année 2023 s’élèvent à plus de 4 milliards 326 millions F Cfa sur un objectif de 3 milliards 562 millions 598 mille F Cfa, soit une hausse de plus de 764 millions F Cfa. Pour ce qui concerne les recettes contentieuses, le colonel Malang Diédhiou a rappelé que le montant total des recettes générées par les amendes et les ventes est arrêté à 783 millions 631 mille 411 F Cfa sur un objectif global de 623 millions 783 mille 400 F Cfa, soit une hausse de 159 millions 848 mille 011 F Cfa. Ces recettes contentieuses ont connu une hausse, d’après le patron des douanes du Sud et natif de Baïla, dans le département de Bignona. Car, en 2022, a expliqué le colonel Malang Diédhiou, les recettes contentieuses ont permis de collecter une somme globale de 576 millions 734 mille 574 F Cfa. Une lutte acharnée contre les trafiquants de drogue La famille douanière du Sud, à l’image des autres, s’investit sur le terrain pour mettre hors d’état de nuire tous ceux qui s’adonnent au trafic illicite de chanvre indien et de cocaïne. C’est ainsi que la brigade des douanes implantée dans le département d’Oussouye a procédé, en 2023, à la saisie de 2 kilogrammes de cocaïne. Outre cette opération d’envergure, le colonel Malang Diédhiou a révélé la direction régionale du Sud a eu à saisir 489,8 kilogrammes de chanvre indien en 2023 contre 63 kg en 2022, soit une hausse de 426,8 kg en poids. De plus, il a rappelé que « ses » hommes ont effectué une saisie d’un lot de faux médicaments pour une valeur totale de 42 millions 355 mille 700 F Cfa. « A la lumière de ce qui précède, il convient de constater que les résultats enregistrés par la direction régionale du Sud sont satisfaisants, comparés aux objectifs assignés par la hiérarchie mais aussi à ceux des années précédentes. C’est le lieu de féliciter les chefs de bureau et de subdivision, les chefs de brigade et de poste, les agents et le personnel civil de la direction régionale du Sud pour le travail accompli.C’est aussi l’occasion de vous inviter à la persévérance dans l’exécution du service conformément à notre devise : ‘devenir meilleur, pour mieux servir' », a soutenu l’officier des douanes sénégalaises. Venu présider la cérémonie, le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, a salué les performances de la direction régionale des douanes du Sud. Aussi, a-t-il appelé, les citoyens à nouer une franche collaboration avec les agents des douanes en service dans la région de Ziguinchor en vue de les permettre de réussir pleinement leur mission. Gaustin DIATTA (Correspondant)



