Casamance / Me El hadji Diouf: "la rébellion est un cancer au Sénégal, Ousmane Sonko en est le chef" Rédigé par leral.net le Samedi 30 Avril 2022 à 08:01 | | 0 commentaire(s)| "La rébellion casamançaise est un cancer au Sénégal, c'est pourquoi Macky Sall a décidé de l'anéantir. Vous avez vu les champs de yamba détruits, avec plus de deux sacs. C'est une arme de guerre. Et pourtant, depuis, Ousmane Sonko n'a pipé mot, c'est parcequ'il en est le chef. Il souffre de cette situation. celui qui préconise un Mortal combat, une 2ème vague dévastatrice entre autres ne peut être qu'un rebelle. Une personne qui déteste le Sénégal", a balancé Me El hadji lors de l'émission Eutou Leral.



