Célébration de 23 Juin : Fidèle au président Macky pour un Sénégal émergent, une démocratie apaisée, la TFR invite à une introspection face aux menaces… Déclaration de la Task Force Républicaine (TFR) de l’APR du 23 Juin 2023 : En ce 23 juin date de célébration du combat qui avait permis l’annulation du projet d’élection à la majorité simple du Président et du Vice-président de la République avec un quart électif de 25% des suffrages exprimés, la Task Force Républicaine de l’APR prie pour le repos de l’âme des martyrs. Dans le même élan la TFR s’incline devant la mémoire des compatriotes disparus depuis mars 2021 et prie pour le repos de leur âme.

Fidèle aux engagements du Chef de l’Etat Son Excellence Macky Sall pour une Sénégal émergent dans une démocratie apaisée, la TFR invite les compatriotes à une introspection face aux menaces d’un genre nouveau basées depuis deux ans sur le désir de forces obscures qui tentent de déstabiliser notre pays.



En vérité, ce que cherche cette coalition de forces occultes d’inspiration extrémiste et d’obédience totalitariste, c’est un chaos politique, économique, culturel et religieux totalement en déphasage absolu avec notre héritage de paix, de concorde et de stabilité.



A la tête de cette entreprise machiavélique, le parti Pastef qui est complètement sorti du cadre démocratique a osé s’attacher les services des pires extrémismes du Monde pour essayer de dynamiter notre pays. Heureusement qu’à la tête du Sénégal, il y a un homme d’Etat dont le parcours exceptionnel a permis de mettre en œuvre une stratégie d’endiguement et d’anéantissement des assauts subversifs.



Pour qui roule le Pastef et son gourou Ousmane Sonko ? Les alliances de ce parti antirépublicain avec les pires forces extrémistes politiques, religieux et économiques du Monde ont fini de montrer le funeste projet de ces illuminés.



Le Pastef est pour la tentative de déstabilisation du Sénégal. Le Pastef est dans les tentatives d’explosion de notre modèle religieux. Le Pastef est pour la recherche du choc fratricide entre les ethnies. Le Pastef est dans l’entreprise insidieuse de facilitation de l’infiltration des ennemies du Sénégal. Le Pastef avec sa toute nouvelle égérie le présumé violeur Juan Branco est pour la promotion de l’anarchisme violent. Qui se ressemble s’assemble. Juan Branco accusé de viol roule pour Ousmane Sonko accusé aussi de viol. Ousmane Sonko promoteur de la violence a fait appel au Sénégal à un des extrémistes basques par ailleurs gourous frustrés du mouvement extrémiste français.



Les Sénégalais et la communauté internationale doivent savoir qu’Ousmane Sonko et le Pastef, avec leurs procédés inspirés du nazisme, de l’extrémisme religieux et du grand banditisme international seront mis hors d’état de nuire parce que notre pays n’est pas un laboratoire d’expérimentation des nouvelles formes populistes de déstabilisation.



En vérité, ceux qui demandent clairement de s’attaquer à des citoyens et à leurs biens avec des indications claires de géolocalisation des cibles sont, au regard du statut de Rome sur la Cour pénale internationale (CPI)les véritables délinquants qui seront traduits en Justice.



Le TFR invite l’ensemble des institutions, partis politiques, mouvements civils ainsi que tous les citoyens à faire bloc pour éradiquer l’axe du mal. La TFR demande sans délais la dissolution du parti Pastef et le dépôts de plaintes à l’échelle national et international contre tous les conspirateurs qui tentent vainement de déstabiliser le Sénégal pays qui, déjà est dans la cour des grands du Pétrole et du Gaz.



Au piètre avocat Juan Branco cet immature de 32 ans qui s’attaque avec condescendance et mépris raciste à nos institutions, autorités et paisibles citoyens, la TFR rappelle que la colonisation est révolue. La TFR demande au Gouvernement de traduire cet apprenti colon et son inféodé Ousmane Sonko au niveau des juridictions nationales et internationales pour leur forte implication dans les actes terroristes qui ont porté atteinte à la sureté de l’Etat du Sénégal.



Le TFR réaffirme sa ferme détermination à accompagner le Président Macky Sall dans la mise en œuvre des conclusions du dialogue national et le triomphe de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui est un puissant rempart contre les aventuriers aux desseins obscurs.



Fait à Dakar le 23 Juin 2023

La TFR de l’Apr



