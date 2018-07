Célébration de la Fête nationale française du 14 juillet à Dakar: S.E Christophe Bigot et Sidiki Kaba en toute complicité

La France s’apprête à célébrer sa fête nationale dimanche prochain. En prélude à cet événement, l'instance diplomatique a organisé une communion entre la France et ses partenaires et amis. Présent à cette cérémonie, le ministre des Affaires étrangères, Sidiki Kaba, a rappelé l’importance de l’amitié et de la coopération entre les deux Etats.



A cette occasion, l’ambassadeur français est revenu sur les relations entre son pays et le Sénégal. « Nous sommes ensemble, « nio far », Français et Sénégalais. Nous nous connaissons bien avec nos qualités et nos défauts. Nous savons surtout que nous pouvons compter l’un sur l’autre pendant l’hivernage comme la saison sèche. Nos entreprises, nos chercheurs, nos enseignants, nos écoles, nos militaires, nos très nombreux compatriotes travaillent aux cotés des Sénégalais depuis des dizaines d’années et contribuent activement à la croissance, au développement, à l’emploi et à la sécurité du pays », soutient Christophe Bigot.



Pour lui, la coopération franco-sénégalaise se porte bien et à de beaux jours devant elle : « Notre président de la République, Emmanuel Macron a été très bien accueilli au mois de février dernier. Nous avons reçu cette année, 19.000 étudiants soit 35% de plus que l’an dernier. Nous allons tenir trois forums jeunesse en 2018 et 2019 à Saint-Louis, Matam et Ziguinchor.



L’Agence française de développement (Afd) finance le projet majeur du Train Express régional (Ter), projet phare de notre coopération, un train à alimentation électrique qui va révolutionner la presqu’ile du Capt-Vert », liste-t-il tout en annonçant le lancement de la communauté Teranga Tech qui concerne 6 jeunes pousses qui seront sélectionnées et qui vont bénéficier d’un accompagnement pour grandir, avec une enveloppe de plus de 42 milliards de francs Cfa.



Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Sidiki Kaba, a lui aussi insisté sur l’ancienneté et l’importance des relations entre les deux pays : « Nous entretenons des liens historiques et privilégiés. Après trois siècles de relations ininterrompues, l’axe Dakar-Paris est resté solide même après l’indépendance du Sénégal. »



Le chef de la diplomatie sénégalaise estime que la France est le plus grand pays investisseur au Sénégal. « Lors du séjour du président de la République, Emmanuel Macron, plusieurs accords ont été signés dans les domaines du transport aérien, de l’éducation. Le Sénégal tient avec la France, un séminaire intergouvernemental basé particulièrement sur quatre pôles prioritaires : l’éducation, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et la santé. La France accompagne l’émergence du Sénégal. »











