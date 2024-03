Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Célébration internationale : Retour sur la Journée du 8 Mars en compagnie des femmes de la SONATEL Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2024 à 21:08 | | 0 commentaire(s)| À 7h du matin, vous les trouverez pour la plupart déjà présentes au bureau. La persévérance de ces femmes, qui s’illustrent par leur rigueur et leur dynamisme, a certainement contribué à faire du Groupe Sonatel, une des premières compagnies privées du Sénégal.



Du statut de stagiaire à celui de directrice, ces femmes ont le mérite d’avoir réussi à intégrer l'effectif de cette entreprise de premier plan, qui emploie plus de 3 000 collaborateurs au Sénégal. C’est donc avec une immense fierté et un profond sentiment d’humilité, que j’ai répondu à leur invitation, pour célébrer la journée du 8 mars à leurs côtés.



A la suite d’un petit déjeuner offert en leur honneur en présence de leur Directeur général, M. Sékou Dramé (un he for she) dans le hall de leur siège, toute l’équipe a pu participer à un webinaire axé autour des enjeux du droit social et de l’ascension professionnelle des femmes.



Pour ma part, j’étais particulièrement fière d’intervenir aux côtés de Mme Aminata Ndiaye, Directrice générale adjointe d’Orange Sonatel. Les nombreux témoignages à son endroit, m’ont permis de constater l’intérêt qu’elle accorde à l’épanouissement professionnel de ses collaboratrices.



Il me plaît également de saluer la présence de Mme Awa Ndiaye Seck, haut fonctionnaire des Nations Unies et représentante d’ONUFemmes dans plusieurs pays africains, celle de Mme Eva Tra, la grande productrice et icône des médias qui a modéré ce panel et aussi, Mme Gisele Pouye Guèye, Directrice service client Sonatel. Je tiens à exprimer mes félicitations à Mme Khadidiatou Sarr, qui vient d'être élue présidente de l'association des femmes de la Sonatel et à toute l'équipe qui a contribué à cette organisation.



Ma gratitude envers Elisabeth Mansaly, Hawa Kane, Fatou Charlotte, coach Léa pour m’avoir accompagnée dans la préparation du webinaire. Un plaisir d'avoir revu Mme Awa Niang, M. Alioune Kâ, Mme Rokhaya Solange Mbengue Ndir et M. Karim Mbengue. Merci à tous pour votre accueil très chaleureux. Vivre ce 8 mars avec vous, a été une source de fierté et de motivation.











Amy Sarr Fall



















Accueil Envoyer à un ami Partager