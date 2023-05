Centenaire de Sembene Ousmane : Un vibrant hommage rendu à un homme multidimensionnel

Un colloque de trois jours (18, 19, 20 mai) sur le centenaire de la naissance de Sembène Ousmane, organisé par l’Unité de formation et de recherche des Civilisations, religions, arts et communication (Ufr Crac), se tient à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, le Pr Aliou Sow, […]

SAINT-LOUIS – «Hétérotopie des possibles». C’est le thème du colloque sur le centenaire de la naissance de Sembène Ousmane. Du 18 au 20 mai, l’Unité de formation et de recherche des Civilisations, religions, arts et communication (Ufr Crac) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb) célèbre une icône du cinéma africain, mondial. Le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, qui a prononcé la leçon inaugurale, a profité de cette tribune pour rendre un vibrant hommage à l’écrivain, au réalisateur et au scénariste. Selon Aliou Sow, Sembène, appelé « l’Aîné des Anciens », n’a pas usurpé ce titre. Il est, comme tous les anciens de chez nous, un sage ; celui qui porte en lui les références qui fondent la communauté. Sembène, a-t-il fait savoir, « est un homme de culture et un patrimoine ».

Figure majeure du Sénégal et de l’Afrique au XXe et au début du XXIe siècle, a poursuivi le Ministre, «Ousmane Sembène aura marqué son époque par son rôle de précurseur dans le domaine du cinéma, de militant infatigable au service de la cause des peuples noirs». Cinéaste et romancier, il a aussi construit sa légende sur un souci d’exigence et un refus de compromission qui irriguent sa création ainsi que ses prises de position publiques. De «La Noire de», son premier long métrage, au «Docker noir», son premier roman, jusqu’à ses œuvres ultimes, Sembène n’aura pas varié dans son engagement pour la reconnaissance de l’Afrique, notamment celles de ses couches les plus vulnérables.

À en croire le Ministre, l’œuvre de Sembène est une interpellation permanente sur la condition humaine. C’est la raison pour laquelle, a-t-il laissé entendre, «il est utile et nécessaire de lire et de relire Sembène Ousmane dont l’œuvre, marquée du sceau de l’intemporalité, est une mémoire en mouvement distillant des enseignements qui permettent, assurément, de comprendre le présent et de se projeter, avec des repères substantiels, vers un futur qui, nous l’espérons tous, réconciliera l’humanité avec elle-même».

Célébrer un homme qui, tout le long de sa vie et de son riche parcours intellectuel et militant, aura manifesté une distance certaine, voire une méfiance, par rapport aux honneurs, s’apparente, selon le Ministre Aliou Sow, à une forme de gageure. Tout comme célébrer un esprit libre lorsqu’on est représentant de l’institution, considérée par essence comme incarnant une certaine forme de rigidité, demeure une ironie amusante de l’histoire. De l’avis du Ministre de la Culture, il demeure que Sembène, pour avoir été un témoin privilégié de l’histoire du Sénégal, de l’Afrique et du monde au 20e siècle et au début du 21ème siècle, «arbore désormais le costume éclatant d’une figure iconique (au sens étymologique) qui n’appartient plus totalement à notre pays, mais sûrement à l’Afrique et au monde».

Célébrer Sembène, a-t-il ajouté, est pour le ministère de la Culture et du Patrimoine historique, l’État du Sénégal, «un devoir et un privilège, une manière aussi de donner cette figure imposante en exemple à notre jeunesse, et notamment celle des créateurs, dans un contexte où la jeunesse, soumise à toutes sortes de tentations susceptibles de la dévier du chemin du devoir citoyen, a plus que jamais besoin de repères et de références solides».

Le Ministre Aliou Sow s’est réjoui que l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ait choisi de s’associer à la célébration du centenaire de la naissance de Sembène Ousmane, l’écrivain, le cinéaste, l’homme de culture, le militant engagé, le défenseur des faibles et des opprimés, le panafricaniste, en organisant un colloque international sur le thème «Hétérotopie des possibles».

Mbagnick Kharachi DIAGNE (Correspondant)

Une figure tutélaire de l’intellectuel total

Dans son argumentaire, le Pr Aliou Sow, Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, lors du colloque sur le centenaire de Sembène Ousmane, a fait comprendre à l’auditoire que ce dernier aura pris le parti courageux de ne pas se poser en spectateur ni en témoin passif de l’Histoire. Il a assumé, s’appuyant sur un remarquable volontarisme, le rôle d’acteur engagé à infléchir la marche de l’histoire, lorsque celle-ci ne lui semble pas épouser la destinée de son peuple, en prenant des chemins de traverse.

Une manière de dire que Sembène est une figure tutélaire de l’intellectuel total au sens noble. «L’intellectuel se distingue par le courage physique de défendre ses convictions en toutes circonstances, par sa valeur de guide et de conscience de son peuple, par la curiosité et l’engagement au service de tout ce qui touche l’humain», a fait savoir le Ministre. Il représente, à son avis, la totalité et la diversité en même temps, le global et le local.

Lébou, né en Casamance, Sembène se distingue par une forme de déterritorialisation permanente, de fragmentation des espaces, pour avoir parcouru et expérimenté maints lieux au-delà de sa Casamance natale sans qu’aucun de ces espaces ne lui soit véritablement étranger.

