Centrale électrique de Malicounda- Mamadou Makhtar Cissé, DG de la Sénélec: "En 2019, la distribution de l’électricité connaîtra une hausse et la facturation, une baisse " A hauteur de 82 milliards de F Cfa, pour une durée de 2 ans, le contrat du projet d’achat d’énergie pour la centrale électrique de Malicounda, a été signé aujourd’hui, entre le Directeur général de la Sénélec et la société Matelec, son partenaire et bailleur. Pour le DG de la SENELEC, dès le début de l’année 2019, les Sénégalais pourront bénéficier des premiers kilowatts de cette centrale d'une capacité totale de 22 MW.



Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Janvier 2018 à 16:45 | | 0 commentaire(s)|



