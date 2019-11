Centre de santé de Kédougou : le ministère de la santé promet un médecin-chef et un pédiatre dans les plus brefs délais Le ministère de la Santé a réagi à la situation du centre de santé de Kédougou qui ne dispose pas présentement de médecin-chef et dont la salle d’urgence ne dispose que de 3 lits.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2019 à 12:45 | | 0 commentaire(s)|

Réagissant sur la RFM, Souka Ndella Diouf, du service de la communication du ministère de la Santé a affirmé qu’ « un médecin-chef et un pédiatre seront bientôt affectés au centre de santé de Kédougou ».

Et de poursuivre, « je dois signaler que l’hôpital de Kédougou est actuellement réalisé à 85% et qu’il devrait être réceptionné au plus tard en novembre 2020. Mais en attendant, nous avons renforcé le centre de santé avec certains profils comme un chirurgien et d’autres profils qui ne sont pas attendus dans un centre de santé ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos