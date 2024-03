Cérémonie d’inauguration: La RTS dote d’une tour R+10

Outre ses studios et équipements audiovisuels de dernière génération, ce joyau architectural abrite également une crèche, une salle de sport avec vestiaires, des espaces de prière, ainsi que des rampes et ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. Ce, afin d’offrir aux agents de la RTS les meilleures conditions de travail et d'épanouissement, visant ainsi à positionner la chaîne comme l'une des meilleures d'Afrique.



Le président s’est réjoui de la réalisation de ce bijou dont la première pierre a été pose le 07 juin 2022. Dans son allocution, le chef de l’Etat, Macky Sall a indiqué que "À travers ce projet novateur, piloté par des Sénégalais, la RTS marque aujourd'hui un tournant majeur dans sa quête de progrès. L’ambition a été de mettre une tour pour rassembler l’ensemble des service de la RTS ». Selon lui, les fonds battissement de ce projet entre dans le cadre du plan Sénégal Emergent.



Le directeur général de la RTS, Racine Talla, renchérit que ce nouvel édifice, symbole de la vision futuriste du Sénégal, financé entièrement par l'État, entraînera un changement de mentalité et une nouvelle approche axée sur l'excellence et l'amélioration continue du service.