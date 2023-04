Cérémonie d’installation : Le général Mbaye Cissé prend le commandement des armées

La cérémonie de prise de commandement s’est déroulée au quartier Dial Diop sous la présidence du ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, en présence du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Moussa Fall, ainsi que de plusieurs officiers généraux et des colonels dont le commandant de la zone militaire N°1, le colonel Mbaye Gueye.



Plusieurs responsables et des chefs des services extérieurs ainsi que plusieurs personnalités civiles et de militaires à la retraite ont pris part à la cérémonie d’installation.



La cérémonie a été également marquée par le dépôt d’une gerbe de fleurs au Mémorial du Souvenir, suivi de la signature du livre d’or par le général Cissé. Il a été élevé au grade de commandeur de l’ordre national du Lion avant de recevoir le fanion du commandement.



La présidence sénégalaise a annoncé, début avril, l’élévation du général de division Mbaye Cissé au rang de général de Corps d’armée et sa nomination au poste de chef d’Etat-major général des armées (CEMGA) en remplacement du général Cheikh Wade.



Le nouveau Chef d’Etat-major général des armées, le général de Corps d’armée Mbaye Cissé, âgé de 59 ans, est un officier supérieur rompu aux tâches du commandement.



APS