Cérémonie de Lancement Officielle de la 5G d’Orange: L’intégralité du discours de Sékou Dramé, DG de Sonatel

In extenso, l’intégralité du discours de Sekou Dramé, DG de Sonatel



"C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui pour célébrer le lancement commercial de la 5G d’Orange, une avancée majeure dans le paysage numérique.



Ce moment fort et symbolique, qui nous réunit dans le cadre du mois du numérique et de la célébration de la Journée internationale des télécommunications, est l'aboutissement de nombreuses années d’expérimentation, d'innovation et d’investissements massifs, avec la mobilisation exceptionnelle de notre capital humain que je félicite chaleureusement et à qui j’exprime ma sincère gratitude pour leur engagement de tout instant. Nous remercions également nos partenaires techniques, ainsi que le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, et l’ARTP pour l’attribution des fréquences.



Sonatel s’est donné pour mission de connecter les communautés et les organisations et d’enrichir la vie des populations et des entreprises par des services numériques aux standard internationaux. De manière plus simple, on peut résumer en disant Amal njariñ askan wi.



Notre histoire est marquée par notre capacité à mettre très rapidement entre les mains des Sénégalais les dernières ruptures technologiquespour faciliter la vie des populations et leur ouvrir les portes d’un monde numérique toujours plus porteur de progrès. En ce sens, après le Satellite, le GSM, la 3G, la 4G, la Fibre optique, nous voici à l’ère de la 5G et de sa cohorte d’innovations.



5G : Une révolution technologique au service du Sénégal



Le lancement commercial de la 5G d'Orange marque un tournant décisif dans le domaine de l'Internet fixe et mobile, propulsant le Sénégal vers une ère d'innovations et de connectivité ultra-rapide. Il s'agit d'une nouvelle ère technologique qui ouvre de belles perspectives pour la transformation de nos vies, de notre manière de travailler et de nos modes d'interaction avec le monde.



Avec des performances de téléchargement jusqu'à 10 fois plus rapides que la 4G, la 5G permettra une expérience utilisateur inédite, plus fluide et plus immersive que jamais. La 5G va bien au-delà d'une simple amélioration technologique ; elle est un catalyseur de croissance économique pour le Sénégal. En offrant des vitesses de connexion ultrarapides, une faible latence et une capacité accrue, la 5G permettra de stimuler l'innovation, de dynamiser les entreprises et d'améliorer les services publics, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour tous.



La 5G d'Orange : Des performances exceptionnelles et des tarifs compétitifs



La 5G d'Orange offrira des vitesses de téléchargement et de streaming instantanées, ainsi qu'une réactivité accrue pour les applications en temps réel, telles que les jeux en ligne, la réalité virtuelle, la télémédecine, l'e-éducation et bien d'autres.



Engagement pour un Sénégal numérique accessible à tous



L’aménagement numérique du territoire est essentiel pour stimuler la croissance économique du Sénégal. Face aux enjeux de digitalisation et de développement, Sonatel réaffirme son engagement, aux côtés de l’État et de ses parties prenantes, à jouer pleinement son rôle pour relever nos défis communs, actuels et futurs, de transformation numérique basée sur une connectivité enrichie, la 5G, l'Internet des objets à grande échelle, les services Cloud et l'intelligence artificielle.



Cela passe forcément par une politique d’investissements soutenue, en droite ligne avec une tradition bien ancrée chez nous, pour développer une équité numérique territoriale. Je suis donc heureux d’annoncer que nous avons un taux de couverture de la population en 4G supérieur à 98%. En outre plus de 720 000 foyers sont aujourd’hui éligible à un accès Internet via la Fibre d’Orange.



Vous l’aurez donc deviné, la 5G arrive à point nommé pour passer au palier supérieur. Elle amène avec elle son lot d’abondance pour les clients mais aussi des gains de productivités que nous sommes heureux de transmettre aux clients à chaque fois



De bonnes nouvelles pour les clients sénégalais



Conscients des enjeux d'accessibilité, nous nous engageons à proposer des tarifs compétitifs pour accompagner le déploiement de la 5G et accompagner l’accessibilité de l’Internet au Sénégal.



L’histoire récente montre que chaque fois d’une nouvelle technologie a été introduite au Sénégal par Sonatel, cela a généré des gains de productivité qui, rétrocédés aux clients, ont permis des baisses sensibles du prix des services de télécommunications.



Ainsi, avec l’avènement de la 4G en 2016, Sonatel a rendu très abordable l’accès aux réseaux et services numériques avec les tarifs de l’Internet mobile d’Orange qui ont baissé entre 208 et 2023 en moyenne de 70 % et ceux de l’Internet fixe ont baissé de 86 %, alors qu’au même moment l’indice harmonisé des prix à la consommation a connu une croissance de 27 %, tirée principalement par les prix des produits alimentaires, le loyer, etc.



Il me plaît de constater que nos clients maintiennent un niveau d’exigence élevé envers nos produits et services. C’est cette exigence vers l’excellence qui nous porte et nous permet à chaque fois d’offrir plus, d’offrir mieux, et si possible, à un tarif toujours plus abordable.



Chers clients, nous vous avons entendus



Au-delà des comparaisons contestables qui sont faites entre les offres d'Orange en France et celles proposées au Sénégal, j’estime que la demande pour un prix du Go moins élevé est très légitime. En règle générale, toute demande faite par un client est légitime pour nous à Sonatel



Bien vrai que nous avons des tarifs très compétitifs à date lorsque nous nous comparons avec les géographies similaires, il est essentiel de se rappeler qu’il s’agit aussi de pouvoir maintenir un niveau de qualité suffisant pour ancrer le leadership régional du Sénégal en matière d’économie numérique.



La 5G, avec ses capacités étendues et ses coûts réduits, peut jouer un rôle crucial dans la démocratisation de l'accès à internet au Sénégal, en particulier dans les zones rurales et isolées.



Le lancement de la 5G au Sénégal nous donne l’opportunité de continuer dans la lancée, de baisse régulière des tarifs de connexion. C’est donc avec une immense fierté que nous lançons aujourd’hui la Magic box qui offrira aux clients qui sont des zones non encore fibrées ou saturées en ADSL, une connexion illimitée comme avec la Fibre optique ou l’ADSL à partir de 19.900 F.



Et à partir du 1er juin, nous révèlerons nos offres 5G pour le mobile, et je peux d’ores et déjà annoncer que les clients qui souscriront à nos offres 5G bénéficieront de tarifs plus avantageux comparés à nos offres sur la 4G.

Et comme le progrès doit profiter à tous, nous comptons saisir cette occasion, en anticipant sur les gains de productivité attendu, pour étudier les possibilités d’ajustements sur les offres 4G actuelles.



Découvrez les possibilités infinies de la 5G



En lançant aujourd’hui la 5G, Sonatel s’inscrit dans sa longue tradition d'innovation. La 5G n'est en effet qu'une étape pour Sonatel qui s'engage à poursuivre ses efforts pour développer de nouvelles technologies et solutions qui contribuent au progrès du Sénégal, tout en respectant les principes du développement durable.



Nous vous invitons à vous rendre en agence et sur nos canaux en ligne pour souscrire dès aujourd'hui aux offres d'Internet fixe sur la 5G pour le grand public, et dès le 1er juin 2024 aux offres d'Internet mobile sur la 5G et aux offres pour les clients entreprises.



Nous vous invitons chaleureusement à découvrir les possibilités infinies de la 5G au Orange 5G Lab, situé à l'Orange Digital Center (ODC) de Dakar.



Ensemble, construisons un avenir connecté, prospère et inclusif pour les citoyens sénégalais.



Mes vibrants remerciements pour votre présence et votre aimable écoute."