Cérémonie de Remise d’Épaulettes aux Inspecteurs des Douanes (Promotion 2022-2024)

Vendredi 26 Juillet 2024

La cérémonie de remise d’épaulettes aux inspecteurs des douanes de la promotion 2022-2024 a été un moment de célébration et de fierté pour l’ensemble des diplômés. Cet événement a particulièrement rayonné grâce à la performance exceptionnelle de la seule femme de la promotion, qui a brillamment réussi son concours direct.



La cérémonie a été ponctuée par des discours élogieux, soulignant la qualité de la formation et la reconnaissance des efforts fournis par tous les acteurs impliqués dans le parcours des nouveaux inspecteurs. Les futurs agents ont été appelés à faire preuve de rigueur, d’éthique et d’innovation afin de répondre aux défis actuels et futurs du métier. Les messages ont réaffirmé l’importance d’une conduite exemplaire et d’un engagement constant au service de l'État et de l’administration des douanes.