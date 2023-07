Cérémonie de clôture du Forum Invest In Senegal : Abdoulaye Baldé revient sur le pourquoi d’un succès Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2023 à 17:20 | | 0 commentaire(s)| Le Forum Invest In Senegal organisé en ce début juillet 2023 a connu un grand succès réunissant plus de 3000 participants. Dans son discours lors de la cérémonie de clôture de cet important événement économique pour le Sénégal. Abdoulaye Baldé, , le Directeur Général de l’APIX , après avoir exprimé sa gratitude aux entités et organisations associées à ce Forum pour leur rôle majeur dans ce succès noté, revient ici sur l’importance de cette rencontre internationale, mais aussi sur les chiffres élogieux enregistrés…



Accueil Envoyer à un ami Partager