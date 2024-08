Photos/ Cérémonie de distribution de prix: Le Prytanée militaire de Saint-Louis prime ses cracks

Pour cette édition ce sont 49 élèves de l’établissement qui ont été primés. Ces enfants de troupe se sont particulièrement distingués dans les différentes matières scolaires, sportives, militaires, examens et concours. « Ceci est le couronnement d’efforts déployés » selon le général (2S) Birame DIOP, Ministre des Forces armées.



Cette année, le nom d’un brillant élève du Prytanée militaire de Saint-Louis a retenu toutes les attentions. Il s’agit de l’enfant de Troupe Ahmadou Bachir TOURE qui a remporté les premiers prix d’histoire et de géographie des classes de terminal au Concours général.



Cette cérémonie permet de récompenser le mérite de certains élèves afin de les offrir en exemple aux plus jeunes.