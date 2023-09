Cérémonie officielle de la 129e édition du Magal de Touba: Cheikh Bass Abdou Khadre invite les disciples à suivre davantage, les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba

‘’Vous les disciples, le Khalife vous adresse des remerciements pour votre engagement et votre dévouement. Il vous invite à préserver le legs qu’a laissés le Cheikh, c’est la religion de l’islam. La religion que Dieu a choisie pour nous. On doit davantage respecter les fondements et préceptes qui les régissent’’, a déclaré Cheikh Bass Abdou Khadre.



Le Ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, dirigeant la délégation gouvernementale était accompagné du ministre du Commerce, de la Consommation et des PME Abdou Karim Fofana par ailleurs porte-parole du gouvernement, de la ministre de la Femme, de la Famille et de Protection des enfants Fatou Diané Gueye, du Maire de Mbacké Gallo Bâ, ministre de la Fonction publique, du gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, entre autres personnalités.



Ainsi, Cheikh Bass comme l’appellent affectueusement ses proches, a salué la présence des représentants des différents foyers religieux mais également des délégations étrangères. Il a remercié chaleureusement la délégation gouvernementale conduite par le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome. Il a salué aussi les différentes réalisations de l’État du Sénégal sous le magistère du président Macky dans la ville de Touba.



Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr est également revenu sur les rapports de Cheikh Ahmadou Bamba avec l’administration coloniale, rappelant son exil au Gabon et sa résidence surveillée à Diourbel. Il a adressé ses remerciements aux différentes familles religieuses mais également à toutes les délégations venues du Sénégal et de l’étranger.



Grand événement religieux commémorant le départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), le Magal de Touba a été célébré ce lundi, correspondant au 18e jour du mois lunaire Safar 1445h.