Certificat de Nationalité pour avoir accès aux passeports et autres : Le ras-le-bol des Diallo, Ba, Barry... S’ il y a un problème qui cause beaucoup de frustrations à certains Sénégalais, c’est les demandes de certificat de nationalité pour avoir certains types de papiers. Obligés de présenter des certificats de nationalité pour avoir certains papiers comme le passeport, les Diallo, Ba, Barry, pour ne citer que ces patronymes, ont trouvé, hier, aux députés de brillants avocats qui ont plaidé leur cause devant le ministre de la Justice.

En effet, au niveau de certains services comme le Bureau des passeports, quand on a pour noms de famille : Diallo, Ba, Barry, entre autres, on doit présenter, outre la pièce d’état civil, un certificat de nationalité pour justifier qu’on est sénégalais. Pour les patronymes qui ne sont pas concernés, la carte d’identité suffit à démontrer sa nationalité. Ce qui cause énormément de rancœurs.



Hier, à l’Assemblée nationale, le député Aboubakry Diallo a fait un plaidoyer poignant pour s’insurger contre la pratique. “Il faut régler cette injustice. Nous sommes des Sénégalais comme tous les autres. Ce n’est pas normal qu’au niveau du Passeport, qu’on me demande un certificat, alors que le Ndiaye passe facilement. Je ne parle pas seulement pour les Diallo ; je parle pour tous les Sénégalais qui sont dans la même situation. Ou bien on demande le certificat à tout le monde, ou bien on ne le demande à personne’’.



Selon lui, à l’heure de l’intégration africaine, il est frustrant de constater que le Sénégal n’est même pas encore parvenu à réaliser l’intégration sénégalaise.



“Monsieur le Ministre, insiste-t-il, il faut régler ce problème. Moi, mon papa fut un garde républicain, parti à la retraite avec le grade d’adjudant-chef. Ses enfants ou petits-enfants, on leur demande d’aller chercher un certificat de nationalité. On est dans quel pays ?



Nous en avons marre qu’on demande à nos enfants des certificats de nationalité, du simple fait de leur nom. C’est une stigmatisation qui n’est pas acceptable. Au nom de quoi on doit demander à un Ba, un Diallo… un certificat de nationalité, alors qu’on ne le demande pas à un Sall, un Ndiaye… C’est aberrant, c’est inhumain, c’est dégradant.

