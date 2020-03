Chambre Criminelle : Plus de 23 millions arrachés par deux scootéristes

Une affaire d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec violence et usage de moyen de locomotion a été jugée, ce mardi, à la chambre criminelle de Dakar.



Les faits se sont déroulés en mai 2016 lorsque le nommé Abdoulaye Sène, un employé des Câbleries du Sénégal a été agressé par deux individus à bord d’un scooter avant d’emporter son sac contenant la somme de 23 millions 500 FCFA.



Et c’est quelques semaines plus tard que ces deux individus Boucar Sow, et Ibra Fall « coutumiers des faits » ont été arrêtés par les limiers puis présentés à la victime. Laquelle a reconnu l’un d’eux.



Revenant sur les faits, la victime Abdoulaye Sène a expliqué que c’était au mois de mai 2016. « J’avais reçu la somme de 23 millions 500 FCFA que je devais déposer à la banque pour le compte de l’entreprise. Arrivée à la cité des eaux, plus précisément à côté d’EMG, deux individus à bord d’un scooteur m’ont heurté. Et c’est quand je suis tombé qu’ils m’ont aspergé une bombe à gaz avant de s’emparer de mon sac contenant la somme de 23 millions 500 FCFA », narre-t-il à la barre de la chambre criminelle de Dakar.



Interrogés dur les faits qui leur sont reprochés, les deux présumés coupables, en l’occurrence Boucar Sow et Ibra Fall Sylla, qui avaient reconnu les faits durant l’enquête préliminaire ont balayé d’un revers de main toutes ces accusations à la barre.



Ils affirment avoir été violentés et c’est pourquoi ils ont reconnu le forfait devant les enquêteurs.



Le procureur de la République a requis 20 ans de prison pour les deux présumés.



L’affaire est mise en délibéré le 24 mars 2020.

