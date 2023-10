Championnats du monde des sourds : le Sénégal remporte la petite finale devant l’Egypte

Les Lions du Sénégal ont ouvert le score en première mi-temps sur corner, grâce à une tête du défenseur Khadim Marone. L’Egypte a égalisé quelques minutes plus tard sur penalty.



Pape Adama Diarra a inscrit le deuxième but sénégalais, offrant ainsi au Sénégal la médaille de bronze pour sa première participation à la compétition.



La finale des Championnats du monde des sourds opposera l’Ukraine et le Japon, ce samedi.

Les Championnats du monde de football des sourds sont une compétition mondiale organisée une fois tous les quatre ans par le Comité international des sports pour les sourds, chez les hommes et les dames en même temps.



Chez les hommes, la Turquie est la nation la plus titrée avec deux trophées remportés en 2012 et en 2016.



En dames, les États-Unis sont le pays le plus titré, avec deux coupes remportées durant ces mêmes éditions (2012 et 2016).

