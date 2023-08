Championnats nationaux d’athlétisme (11-13 Août) : Le parfum francophone pour embaumer Diamniadio Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Août 2023 à 21:26 | | 0 commentaire(s)|

Vendredi prochain et ce pour trois jours de compétition ininterrompue, le terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio sera le théâtre des Championnats nationaux en U18, U20 et seniors. Une occasion sans nul doute pour Lions et Lionnes de confirmer leur récente belle campagne francophone du côté de Kinshasa, en Rd Congo. Les U18, […] Vendredi prochain et ce pour trois jours de compétition ininterrompue, le terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio sera le théâtre des Championnats nationaux en U18, U20 et seniors. Une occasion sans nul doute pour Lions et Lionnes de confirmer leur récente belle campagne francophone du côté de Kinshasa, en Rd Congo. Les U18, U20 en garçons et filles et les seniors en hommes et femmes seront en piste. Telles sont les catégories convoquées pour la compétition de fin de saison domestique pour l’exercice 2022-2023. Et nul ne doute que ces Championnats nationaux seront extrêmement relevés avec la participation des 12 Lions et Lionnes ayant littéralement conquis les 9es Jeux de la Francophonie avec une moisson de 8 médailles dont 3 en or et 5 en argent. Selon, El Hadji Malick Diop, Directeur technique régional de Saint-Louis et membre de la Commission technique fédérale « si les athlètes ayant récemment fait des étincelles à Kinshasa sont d’attaque à Diamniadio, on devrait s’attendre à des joutes encore plus relevées que d’habitude. Ce seront vraiment des Championnats extraordinaires avec la présence d’athlètes chevronnés notamment Louis François Mendy (110 m haies) et Sangoné Kandji (triple saut), entre autres membres de l’équipe nationale attendus pour ce week-end ». Ces Championnats nationaux d’athlétisme en U18, U20 et seniors interviennent à quelques jours seulement des Championnats du Monde de Budapest, en Hongrie. Une compétition qui, du reste, verra au moins la participation de ces deux athlètes sénégalais. Ainsi, vendredi prochain, au Cneps de Thiès, la Fédération sénégalaise d’athlétisme (Fsa) présidée par le Colonel des Douanes Sara Oualy, va procéder à son Ag d’informations. Et à cette occasion, plusieurs questions factuelles seront débattues et des amendements certainement validés. Ce conclave fédéral demeure la particularité du Vsd de l’athlétisme sénégalais pour cette fin de week-end. C’est à la suite de cette Ag d’informations que les acteurs de l’athlétisme sénégalais vont rallier le terrain annexe de Diamniadio pour dérouler la première journée sur les trois au programme de ces Championnats nationaux édition 2022-2023. Fama NDIAYE MÉDAILLÉS DE L’ATHLÉTISME SÉNÉGALAIS AUX JEUX DE LA FRANCOPHONIE EN RD CONGO Or (3) : Saly Sarr (triple saut 14m00), Louis François Mendy (110m haies, 13″38 CR) et Cheikh Tidiane Diouf (400m, 45″70) Argent (5) : équipe relais 4x100m avec un temps de 39″66 (Omar Ndoye-Lamine Diallo-Mamadou Fall Sarr-Louis François Mendy et remplaçant Lys Mendy), équipe relais 4x400m en un temps de 3’03″66 (Frédéric Mendy-Ousmane Sidibé-Lamine Diallo-Cheikh Tidiane Diouf et remplaçant Omar Ndoye), Mamadou Fall Sarr (100m, 10″17 pour un record national égalé), Ousmane Sidibé (400m haies, 49″58 PB) et Amath Faye (triple saut, 16m 61 PB)



Source : https://lesoleil.sn/championnats-nationaux-dathlet...

