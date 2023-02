Chan 2022: le Sénégal retrouve l’Algérie en finale ! Rédigé par leral.net le Mardi 31 Janvier 2023 à 22:03 | | 0 commentaire(s)|

L’équipe locale du Sénégal a battu mardi 31 janvier celle de Madagascar (1-0) pour les demi-finales de l’édition 2022 du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) qui se déroule du 13 janvier au 4 février en Algérie. Pour leur retour à la compétition, après 11 ans d’absence, les «Lions» locaux ont obtenu leur ticket pour la finale. Pape […] L’équipe locale du Sénégal a battu mardi 31 janvier celle de Madagascar (1-0) pour les demi-finales de l’édition 2022 du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) qui se déroule du 13 janvier au 4 février en Algérie. Pour leur retour à la compétition, après 11 ans d’absence, les «Lions» locaux ont obtenu leur ticket pour la finale. Pape Diallo, le numéro 10 des poulains de Pape Bouna Thiaw, a marqué l’unique but de la rencontre dès les premières minutes de jeu sur un coup de tête magistral. Les « Lions » locaux devront ainsi défier les « Fennecs » d’Algérie, pays hôte. Ces derniers ont, de leur côté, défait le Niger, par 5 buts à 0, un peu plus tôt dans la journée. Mais la bande à Moussa Ndiaye est déterminée à remporter un premier trophée et imiter l’équipe A, vainqueur de la précédente Coupe d’Afrique des nations CAN 2021 au Cameroun. S.G



Source : Source : https://lesoleil.sn/chan-2022-le-senegal-retrouve-...

Accueil Envoyer à un ami Partager